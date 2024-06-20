У Польщі заявили, що угода про гарантії безпеки для України скоро буде готова

Угода України та Польщі про гарантії безпеки незабаром буде готова. Робота над безпековою угодою прискорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського депутата і голову ради з питань співпраці з Україною Павела Коваля в інтерв'ю PAP.

"Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", - зазначив він.

Польський депутат додав, що зараз найбільший виклик - це захист українських міст, а також "дати надію солдатам на передовій, що вони отримають підтримку, і дати Україні можливість реальної оборони".

"Реальна оборона - це також (можливість) завдання ударів по стратегічних військових об'єктах на території Росії", - сказав Коваль.

На його думку, Польща може відіграти ключову роль у відновленні України.