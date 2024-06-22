Украина и ЕС могут подписать соглашение о гарантиях безопасности 26 июня, - DW

Украина и Европейский союз могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в ближайшие дни. Это может произойти 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в пятницу, 21 июня, объявил, что соглашение о безопасности между ЕС и Украиной подпишут в течение ближайших дней. Он отметил, что текст соглашения уже окончательно согласован, процесс занял несколько месяцев.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение с ЕС в среду, 26 июня.

DW добавляет, что в соглашении речь идет не только о военной поддержке Украины со стороны Европейского союза, но и о финансовой поддержке, евроинтеграции и других сферах сотрудничества.