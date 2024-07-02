Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки: є прогрес

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами-партнерами. У рамках цих угод Україна отримуватиме 60 млрд доларів на військову підтримку щороку.

Зокрема, нещодавно Україна підписала гарантії безпеки із Європейським Союзом, Естонією та Литвою.

Також нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що Україна та Чехія підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні, який відбудеться 18 липня.

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