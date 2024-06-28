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Прем'єр Чехії розповів, коли буде підписано угоду про гарантії безпеки з Україною

П'ятниця 28 червня 2024 15:08
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Прем'єр Чехії розповів, коли буде підписано угоду про гарантії безпеки з Україною Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна і Чехія підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні, який відбудеться 18 липня.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Із президентом Володимиром Зеленським учора ми домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", - повідомив він.

Гарантії безпеки

У 2023 році країнами "Великої сімки" було досягнуто консенсусу про надання Україні гарантій безпеки. Реалізація цього рішення здійснюється шляхом укладення окремих двосторонніх безпекових угод між Україною та кожною з країн-партнерів. Термін дії таких угод становить 10 років.

Положення, що містяться в угодах, багато в чому схожі. Вони передбачають підтримку України в період військових дій, а також зобов'язання з надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім цього, країни-гаранти висловлюють свою підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського союзу і НАТО.

27 червня президент України Володимир Зеленський підписав угоди про гарантії безпеки з ЄС, Литвою та Естонією.

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