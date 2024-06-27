Україна підписала гарантії безпеки з Литвою та Естонією

Україна підписала ще дві угоди про гарантії безпеки - з Литвою та Естонією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

Зі свого боку угоди підписали президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Підписання документа відбулося на саміті ЄС у Брюсселі. Від України договір підписав президент України Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки

За останні місяці Україна домоглася значного прогресу в зміцненні своєї безпеки, уклавши угоди про гарантії з 16 європейськими державами і США. До числа партнерів, готових надати підтримку, приєдналися Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Підписані угоди передбачають комплексний пакет заходів допомоги Україні. До нього входить військова та економічна підтримка, а також політичне сприяння.

27 червня Україна також підписала гарантії безпеки із Європейським союзом.

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