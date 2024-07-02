Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности: есть прогресс

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений Украина будет получать 60 млрд долларов на военную поддержку каждый год.

В частности, недавно Украина подписала гарантии безопасности с Европейским Союзом, Эстонией и Литвой.

Также напомним, что недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина и Чехия подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, который состоится 18 июля.

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