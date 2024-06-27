Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки

Україна і Європейський союз підписали угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Окрім цього безпекові угоди було підписано з Естонією та Литвою.

Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед.

У четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Гарантії безпеки для України

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки з 16 європейськими державами і Сполученими Штатами. До числа країн-партнерів увійшли Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Угоди про безпеку з цими країнами передбачають широкий спектр заходів підтримки України. Зокрема, військову, економічну допомогу, а також політичну підтримку.

Крім загальних положень, кожна з країн-партнерів також надала Україні індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям і потенціалу.

Днями глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що Рада ЄС схвалила угоду щодо гарантій безпеки з Україною.

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