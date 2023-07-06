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Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

Як пише Жовква, Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

Що це означає:

  • деклараціє засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови;
  • Болгарія визнає, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для Альянсу;
  • Болгарія вітає досягнення України в просування на шляху до НАТО, зокрема в досягненні взаємосумісності з Альянсом. Також підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України й імплементації стандартів НАТО;
  • декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати підтримку Україні як з боку Альянсу, так й на двосторонньому рівні;
  • Болгарія разом з міжнародними організаціями, союзниками й партнерами підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

"До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває - працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту", - пише заступник голови Офісу президента.

Вступ України до НАТО

Під час літнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна бажає отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. За словами президента, країна має усі підстави для цього.

Зокрема Україна планує отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

Тим часом генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що на саміті союзники ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.

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