Украина и Болгария подписали право на членство в НАТО

После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.
Как пишет Жовква, Болгария стала 22-й страной, с которой Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.
Что это означает:
"До Вильнюсского Саммита НАТО остаются считанные дни. Но работа продолжается - работаем с партнерами одновременно на нескольких треках для обеспечения максимальной результативности саммита", - пишет заместитель главы Офиса президента.
Во время летнего саммита НАТО в Вильнюсе Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. По словам президента, у страны есть все основания для этого.
В частности, Украина планирует получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.
Между тем, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг утверждает, что на саммите союзники примут решение о сближении Украины с Альянсом.
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