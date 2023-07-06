Зеленський прибув до Болгарії

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал bTV та повідомлення Зеленського .

Зеленський приземлився у Софії урядовим літаком о 12:04.

"Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами", - написав президент України.

Сторони мають обговорити оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація формули миру.

Візит Зеленського до Болгарії

4 липня болгарські ЗМІ повідомили про можливий візит президента України до Болгарії. Його запросив приїхати новий уряд держави.

Наступного дня візит Зеленського підтвердив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев та перепросив через витік інформації у ЗМІ.

Зазначимо, що зазвичай про візити президента України до інших країн не повідомляють через можливі загрози.

Напередодні візиту президента України у Софії посилили заходи безпеки, навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

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