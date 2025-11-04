Україна та Азербайджан обговорюють довгостроковий контракт із постачання газу, - посол

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв в інтерв'ю Report .

"Ми ведемо переговори з цього питання і прагнемо більш тісної співпраці в енергетичному секторі між нашими країнами", - зазначив Гусєв.

За його словами, між двома країнами було укладено перший контракт на постачання азербайджанського газу Трансбалканським коридором.

"Ми сподіваємося на подальші кроки у розвитку співробітництва у сферах енергетики, двосторонньої торгівлі, гуманітарної сфери, освіти. Ми розуміємо, що у нас є спільні інтереси в галузі енергетичної незалежності та енергоефективності в регіоні Центральної та Східної Європи, що також буде дуже цікаво для Азербайджану", - наголосив посол.

Гусєв також подякував Азербайджану за надання Україні гуманітарної допомоги.

"Ми дуже цінуємо підтримку Азербайджану у вигляді гуманітарної допомоги та постачання електрообладнання, якого ми так потребуємо, і сподіваємося на продовження цієї співпраці", - зазначив він.