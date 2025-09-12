Україна розгромила Домінікану: перший день Кубка Девіса-2025

Чоловіча збірна України з тенісу зробила вагомий крок до перемоги у матчевій зустрічі проти Домініканської Республіки у рамках плейоф Другої світової групи Кубка Девіса-2025. Владислав Орлов та В’ячеслав Бєлінський виграли свої поєдинки, вивівши "синьо-жовтих" уперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Орлов відкрив рахунок

Програму протистояння 12 вересня відкривав матч Владислава Орлова (№526 ATP) проти лідера збірної Домініканської Республіки Роберто Сіда Суберві (№337 ATP).

Українець впевнено розпочав поєдинок, вигравши перші три гейми, і довів партію до перемоги - 6:2. У другому сеті боротьба точилася лише на старті, після чого Орлов узяв усі наступні гейми та завершив матч із рахунком 6:2, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин. Для Орлова це вже третя перемога у складі національної збірної на рівні Кубка Девіса.

Владислав Орлов (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Бєлінський подвоїв перевагу

У другому матчі дня найрейтинговіший українець В’ячеслав Бєлінський (№378 ATP) зустрівся з Петером Бертраном (№655 ATP).

Перша партія завершилася на користь українця - 6:4. У другому сеті домініканець зумів вирівняти рахунок, перемігши - 6:4. Доля зустрічі вирішувалася у третій партії, яка дійшла до тайбрейку. На вирішальному відрізку сильнішим виявився Бєлінський - 7:6 (3).

Таким чином, рахунок у матчевому протистоянні став 2:0 на користь України.

В’ячеслав Бєлінський (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Що далі?

Для загальної перемоги у матчевій зустрічі збірній України необхідно виграти три поєдинки.

Наступним у програмі стане парний матч, у якому Олексій Крутих та Олександр Овчаренко зустрінуться з Алехандро Хосе Гандіні та Еммануелем Муньосом.

Гра відбудеться у суботу, 13 вересня, о 11:00 за київським часом.