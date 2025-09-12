ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна розгромила Домінікану: перший день Кубка Девіса-2025

П'ятниця 12 вересня 2025 16:37
UA EN RU
Україна розгромила Домінікану: перший день Кубка Девіса-2025 В’ячеслав Бєлінський (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України з тенісу зробила вагомий крок до перемоги у матчевій зустрічі проти Домініканської Республіки у рамках плейоф Другої світової групи Кубка Девіса-2025. Владислав Орлов та В’ячеслав Бєлінський виграли свої поєдинки, вивівши "синьо-жовтих" уперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Орлов відкрив рахунок

Програму протистояння 12 вересня відкривав матч Владислава Орлова (№526 ATP) проти лідера збірної Домініканської Республіки Роберто Сіда Суберві (№337 ATP).

Українець впевнено розпочав поєдинок, вигравши перші три гейми, і довів партію до перемоги - 6:2. У другому сеті боротьба точилася лише на старті, після чого Орлов узяв усі наступні гейми та завершив матч із рахунком 6:2, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин. Для Орлова це вже третя перемога у складі національної збірної на рівні Кубка Девіса.

Україна розгромила Домінікану: перший день Кубка Девіса-2025

Владислав Орлов (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Бєлінський подвоїв перевагу

У другому матчі дня найрейтинговіший українець В’ячеслав Бєлінський (№378 ATP) зустрівся з Петером Бертраном (№655 ATP).

Перша партія завершилася на користь українця - 6:4. У другому сеті домініканець зумів вирівняти рахунок, перемігши - 6:4. Доля зустрічі вирішувалася у третій партії, яка дійшла до тайбрейку. На вирішальному відрізку сильнішим виявився Бєлінський - 7:6 (3).

Таким чином, рахунок у матчевому протистоянні став 2:0 на користь України.

Україна розгромила Домінікану: перший день Кубка Девіса-2025

В’ячеслав Бєлінський (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Що далі?

Для загальної перемоги у матчевій зустрічі збірній України необхідно виграти три поєдинки.

Наступним у програмі стане парний матч, у якому Олексій Крутих та Олександр Овчаренко зустрінуться з Алехандро Хосе Гандіні та Еммануелем Муньосом.

Гра відбудеться у суботу, 13 вересня, о 11:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що друга ракетка світу Карлос Алькрас здолав лідера світового тенісу Янніка Сіннера у фіналі відкритого чемпіонату США.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Збірна України
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії