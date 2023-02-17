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Україна створила фонд допомоги громадянам, які постраждали через землетрус у Туреччині

Фото: Україна створила фонд допомоги громадянам, які постраждали через землетрус у Туреччині (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна створила фонд допомоги нашим громадянам, що постраждали через землетрус у Туреччині, який стався 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Туреччини в Україні.

"Для переказу матеріальної допомоги нашим громадянам, що постраждали від природного лиха землетрусу, що стався в Туреччині, був створений "Фонд солідарності посольства Турецької Республіки в Україні"", - сказано в оголошенні.

Пожертви, зібрані фондом, передадуть Управлінню з питань природних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків, загинуло понад 35 тисяч людей.

Зокрема, через землетруси загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

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