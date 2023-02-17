RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина создала фонд помощи гражданам, которые пострадали из-за землетрясения в Турции

Фото: Украина создала фонд помощи гражданам, которые пострадали из-за землетрясения в Турции (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина создала фонд помощи нашим гражданам, пострадавшим из-за землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Турции в Украине.

"Для перевода материальной помощи нашим гражданам, пострадавшим от природного бедствия, землетрясения, которое произошло в Турции, был создан "Фонд солидарности посольства Турецкой Республики в Украине"", - сказано в объявлении.

Пожертвования, собранные фондом, передадут Управлению по природным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции.

Напомним, 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены много домов, погибли более 35 тысяч человек.

В частности, из-за землетрясений погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция