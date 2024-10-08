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Україна стурбована дестабілізаційною діяльністю Росії у низці країн Африки, - МЗС

Вівторок 08 жовтня 2024 22:29
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Україна стурбована дестабілізаційною діяльністю Росії у низці країн Африки, - МЗС Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна серйозно стурбована триваючою протиправною діяльністю Росії, направленою на розширення своїх сфер впливу з використанням так званого "Африканського корпусу" і терористичних російських ПВК на території низки країн Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Російські найманці завдають непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африканського континенту, підживлюють внутрішні протиріччя та конфлікти, спричиняють збільшення людських втрат, займаються незаконним видобутком і експропріацією цінних корисних копалин цих держав з метою фінансування загарбницької війни РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що вихідці з країн Африки та Близького Сходу, яких Росія обманом чи примусом направляє на війну проти України, регулярно потрапляють в український полон.

"Звертаємося до таких іноземців із закликом усіма способами уникати потрапляння до лав російської армії, а у разі відправки на фронт за першої нагоди скористатись проєктом "Хочу жить", добровільно скласти зброю Силам оборони України та зберегти своє життя", - додали у відомстві.

У МЗС рішуче засудили цинічне використання Росією громадян африканських та арабських країн у якості найманців, яких кремлівський режим нещадно використовує як "гарматне м'ясо" у боях проти Сил оборони на території України.

"Закликаємо уряди дружніх країн Африки та Близького Сходу публічно засудити такі дії Росії та вжити усіх можливих заходів, аби припинити цю злочинну практику", - наголосили у міністерстві.

РФ вербує іноземців на війну проти України

Нагадаємо, у червні у британській розвідці повідомили, що Росія активізувала вербування ув'язнених в Африці. Така кампанія була розпочата Москвою через те, що ресурс ув'язнених у в'язницях вже було вичерпано, при цьому диктатор Володимир Путін побоюється проводити мобілізацію.

Також стало відомо, що Росія погрожує мігрантам та іноземним студентам депортацією, якщо вони не погодяться піти в армію і поїхати на війну проти України.

Раніше також повідомлялося, що РФ завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії. Також росіяни звозять найманців з Куби та Непалу на тимчасово окуповану територію України.

Детальніше про те, як Росія вербує іноземців на війну в Україні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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