Україна стурбована дестабілізаційною діяльністю Росії у низці країн Африки, - МЗС

Україна серйозно стурбована триваючою протиправною діяльністю Росії, направленою на розширення своїх сфер впливу з використанням так званого "Африканського корпусу" і терористичних російських ПВК на території низки країн Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Російські найманці завдають непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африканського континенту, підживлюють внутрішні протиріччя та конфлікти, спричиняють збільшення людських втрат, займаються незаконним видобутком і експропріацією цінних корисних копалин цих держав з метою фінансування загарбницької війни РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що вихідці з країн Африки та Близького Сходу, яких Росія обманом чи примусом направляє на війну проти України, регулярно потрапляють в український полон.

"Звертаємося до таких іноземців із закликом усіма способами уникати потрапляння до лав російської армії, а у разі відправки на фронт за першої нагоди скористатись проєктом "Хочу жить", добровільно скласти зброю Силам оборони України та зберегти своє життя", - додали у відомстві.

У МЗС рішуче засудили цинічне використання Росією громадян африканських та арабських країн у якості найманців, яких кремлівський режим нещадно використовує як "гарматне м'ясо" у боях проти Сил оборони на території України.

"Закликаємо уряди дружніх країн Африки та Близького Сходу публічно засудити такі дії Росії та вжити усіх можливих заходів, аби припинити цю злочинну практику", - наголосили у міністерстві.