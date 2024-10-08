Украина обеспокоена дестабилизационной деятельностью России в ряде стран Африки, - МИД
Украина серьезно обеспокоена продолжающейся противоправной деятельностью России, направленной на расширение своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" и террористических российских ЧВК на территории ряда стран Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Российские наемники наносят непоправимый вред стабильности и безопасности стран Африканского континента, подпитывают внутренние противоречия и конфликты, приводят к увеличению человеческих потерь, занимаются незаконной добычей и экспроприацией ценных полезных ископаемых этих государств с целью финансирования захватнической войны РФ против Украины", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которые Россия обманом или принуждением направляет на войну против Украины, регулярно попадают в украинский плен.
"Обращаемся к таким иностранцам с призывом всеми способами избегать попадания в ряды российской армии, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны Украины и сохранить свою жизнь", - добавили в ведомстве.
В МИДе решительно осудили циничное использование Россией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против Сил обороны на территории Украины.
"Призываем правительства дружественных стран Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия России и принять все возможные меры, чтобы прекратить эту преступную практику", - подчеркнули в министерстве.
РФ вербует иностранцев на войну против Украины
Напомним, в июне в британской разведке сообщили, что Россия активизировала вербовку заключенных в Африке. Такая кампания была начата Москвой из-за того, что ресурс заключенных в тюрьмах уже был исчерпан, при этом диктатор Владимир Путин опасается проводить мобилизацию.
Также стало известно, что Россия пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся пойти в армию и поехать на войну против Украины.
Ранее также сообщалось, что РФ завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии. Также россияне свозят наемников из Кубы и Непала на временно оккупированную территорию Украины.
Детальнее о том, как Россия вербует иностранцев на войну в Украине, - читайте в материале РБК-Украина.
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