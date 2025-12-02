Украина стала четвертой в мире по количеству жертв мин в 2024 году - пострадали 293 человека

Украина находится на четвертом месте в мире по количеству погибших от мин в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международной кампании за запрет противопехотных мин.

Согласно документу, всего в мире в 2024 году 6 279 человек погибли или получили ранения от наземных мин. Это самый высокий показатель с 2020 года.

Погибли от мин 1 945 человек, 4 325 - получили ранения.

Причем 90% жертв - гражданские лица. Почти половина (46%) - дети.

Больше всего жертв зафиксировано в Мьянме - 2 029 человек. Далее следует Сирия - 1 015 человек. На третьем месте Афганистан - 624 человека. После него Украина - 293 человека.

Причем, говорится в докладе, наибольшее количество жертв - 2 077 человек - вызвали самодельные мины, срабатывающие при прикосновении.

В 2025 году к Договору о запрете противопехотных мин 1997 года присоединились Маршалловы острова и Тонга. В целом договор объединяет 166 государств.

Впрочем, многие страны, среди которых Россия, Иран и КНДР продолжают применять противопехотные мины, говорится в документе.

По меньшей мере 57 стран и территорий, среди которых и Украина, остаются загрязнены минами.