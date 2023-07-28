Україна спростить ввезення військової техніки країн ЄС та НАТО
Верховна рада першому читанні підтримала зміни до Митного кодексу України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-служб Мінфіну.
Законопроект №9402 для спрощення переміщення через митний кордон військової техніки та інших товарів ЗСУ, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав - членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з такою ж метою.
Проектом пропонується:
- запровадити спрощену процедуру декларування військової техніки та інших товарів, аналогічну існуючій у міжнародній практиці при тимчасовому вивезенні, тимчасовому ввезенні, реімпорті, реекспорті, а також транзиті територією України військової техніки та іншого майна;
- делегувати повноваження Кабінету міністрів України та Міністерству фінансів щодо затвердження національної (української) Форми 302 та порядку заповнення цієї форми відповідно;
- делегувати повноваження Міністерству фінансів щодо затвердження порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів.
Як зазначили в Мінфіні, до набуття повноправного членства України НАТО прийняття законопроекту створить передумови для започаткування процесу підготовки та підписання міжнародних угод з конкретними державами.
Нагадаємо, Україна попри очікування не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".
Україна для вступу до НАТО має відповідати певним критеріям, оскільки військовий альянс ґрунтується на демократичних правилах.