Україна спростить ввезення військової техніки країн ЄС та НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-служб Мінфіну .

Законопроект №9402 для спрощення переміщення через митний кордон військової техніки та інших товарів ЗСУ, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав - членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з такою ж метою.

Проектом пропонується:

запровадити спрощену процедуру декларування військової техніки та інших товарів, аналогічну існуючій у міжнародній практиці при тимчасовому вивезенні, тимчасовому ввезенні, реімпорті, реекспорті, а також транзиті територією України військової техніки та іншого майна;

делегувати повноваження Кабінету міністрів України та Міністерству фінансів щодо затвердження національної (української) Форми 302 та порядку заповнення цієї форми відповідно;

делегувати повноваження Міністерству фінансів щодо затвердження порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів.

Як зазначили в Мінфіні, до набуття повноправного членства України НАТО прийняття законопроекту створить передумови для започаткування процесу підготовки та підписання міжнародних угод з конкретними державами.