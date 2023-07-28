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Украина упростит ввоз военной техники стран ЕС и НАТО

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Украина, Пятница 28 июля 2023 13:58
Украина упростит ввоз военной техники стран ЕС и НАТО Фото: Рада планирует упростить перемещение военной техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада первом чтении поддержала изменения в Таможенный кодекс Украины об унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедур декларирования военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Минфина.

Законопроект № 9402 для упрощения перемещения через таможенную границу военной техники и других товаров ВСУ, выезжающих за границу на военные учения или в других временных целях, а также вооруженных сил государств - членов ЕС и НАТО, направляемых в Украину с такой же целью.

Проект предлагает:

  • ввести упрощенную процедуру декларирования военной техники и других товаров, аналогичную существующей в международной практике при временном вывозе, временном ввозе, реимпорте, реэкспорте, а также транзите через территорию Украины военной техники и другого имущества;
  • делегировать полномочия Кабинету министров Украины и Министерству финансов по утверждению национальной (украинской) Формы 302 и порядке заполнения этой формы соответственно;
  • делегировать полномочия Министерству финансов по утверждению порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного контроля и оформления военной техники и других товаров.

Как отметили в Минфине, до вступления в силу полноправного членства Украины НАТО принятие законопроекта создаст предпосылки для начала процесса подготовки и подписания международных соглашений с конкретными государствами.

Напомним, Украина, несмотря на ожидания, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия" .

Украина для вступления в НАТО должна отвечать определенным критериям, поскольку военный альянс основывается на демократических правилах.

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