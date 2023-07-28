Украина упростит ввоз военной техники стран ЕС и НАТО
Верховная рада первом чтении поддержала изменения в Таможенный кодекс Украины об унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедур декларирования военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Минфина.
Законопроект № 9402 для упрощения перемещения через таможенную границу военной техники и других товаров ВСУ, выезжающих за границу на военные учения или в других временных целях, а также вооруженных сил государств - членов ЕС и НАТО, направляемых в Украину с такой же целью.
Проект предлагает:
- ввести упрощенную процедуру декларирования военной техники и других товаров, аналогичную существующей в международной практике при временном вывозе, временном ввозе, реимпорте, реэкспорте, а также транзите через территорию Украины военной техники и другого имущества;
- делегировать полномочия Кабинету министров Украины и Министерству финансов по утверждению национальной (украинской) Формы 302 и порядке заполнения этой формы соответственно;
- делегировать полномочия Министерству финансов по утверждению порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного контроля и оформления военной техники и других товаров.
Как отметили в Минфине, до вступления в силу полноправного членства Украины НАТО принятие законопроекта создаст предпосылки для начала процесса подготовки и подписания международных соглашений с конкретными государствами.
Напомним, Украина, несмотря на ожидания, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия" .
Украина для вступления в НАТО должна отвечать определенным критериям, поскольку военный альянс основывается на демократических правилах.