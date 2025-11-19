Україна сподівається відновити обміни полоненими до кінця року, - Зеленський

Україна сподівається до кінця року відновити обміни полоненими і повернути додому значну кількість своїх громадян.

Як передає РБК-Україна , про це український лідер Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Дуже стараємося відновити обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються Росією. В тому числі це кримсько-татарські, політичні та релігійні в'язні Росії. Звісно, ми працюємо, щоб повернути викрадених наших українських дітей", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що всі можливості для цієї роботи є і в Туреччини.

"Сподіваємось, до кінця року ми відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає", - сказав президент України.