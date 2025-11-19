Украина надеется возобновить обмены пленными до конца года, - Зеленский

Украина надеется до конца года возобновить обмены пленными и вернуть домой значительное количество своих граждан.

Как передает РБК-Украина, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Очень стараемся восстановить обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских военных, украинских гражданских, которые удерживаются Россией. В том числе это крымско-татарские, политические и религиозные узники России. Конечно, мы работаем, чтобы вернуть похищенных наших украинских детей", - подчеркнул он. Зеленский отметил, что все возможности для этой работы есть и у Турции. "Надеемся, до конца года мы восстановить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает", - сказал президент Украины.