Украина надеется возобновить обмены пленными до конца года, - Зеленский

Украина, Среда 19 ноября 2025 19:07
Украина надеется возобновить обмены пленными до конца года, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина надеется до конца года возобновить обмены пленными и вернуть домой значительное количество своих граждан.

Как передает РБК-Украина, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Очень стараемся восстановить обмены пленных, чтобы вернуть домой украинских военных, украинских гражданских, которые удерживаются Россией. В том числе это крымско-татарские, политические и религиозные узники России. Конечно, мы работаем, чтобы вернуть похищенных наших украинских детей", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что все возможности для этой работы есть и у Турции.

"Надеемся, до конца года мы восстановить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает", - сказал президент Украины.

Напомним, в субботу, 15 ноября, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина и Россия возобновят обмен пленными. Сейчас ожидается, что Киеву удастся освободить из российского плена 1200 украинцев.

По его словам, после проведения консультаций в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов, стороны согласились активировать стамбульские договоренности.

Отметим, после прихода к власти президента США Дональда Трампа, Украина и страна-агрессор в мае этого года возобновили переговоры в Стамбуле.

В ходе трех раундов встреч (в мае, июне и июле) стороны пытались достичь мира. Украина неоднократно заявляла о готовности прекращения огня и остановки боевых действий по линии фронта, однако РФ отказался согласиться на прекращение огня.

Судя по неизменным требованиям России, пока у Москвы нет намерения завершать войну.

В то же время был и позитив в гуманитарном плане. Украина и РФ провели неоднократные обмены пленными, а также телами погибших солдат.

