Україна сподівається на старт переговорів щодо вступу в ЄС до кінця травня

Йозвяк заявив, що Сибіга повідомив міністрам закордонних справ, що сподівається на те, що переговори про вступ України та Молдови в ЄС розпочнуться повноцінно 26 травня з відкриттям першого кластера політичних розділів та інших кластерів "найближчим часом".

Йозвяк написав, що це, швидше за все, відбудеться в середині червня.

Поінформоване дипломатичне джерело РБК-Україна підтвердило цю інформацію. Воно зауважило, що Україна не просто "сподівається" на початок переговорів, а активно над цим працює.

Нагадаємо, напередодні Сибіга вирушив до Брюсселя для участі в засіданні Ради ЄС, переговорів із керівництвом НАТО та засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Вступ України в ЄС

Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо різко змінив свою позицію щодо вступу України в ЄС. Тепер він підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.