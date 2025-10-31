Україна сподівається, що нові санкції США не "здуються", - Зеленський

Україна розраховує, що нові санкції Сполучених Штатів проти Росії будуть реалізовані повністю. Очікується, що обмеження завдадуть агресору мільярдних втрат.

Про це під час брифінгу сказав український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна .

Україна сподівається, що ризик послаблення нових санкцій Сполучених Штатів проти Росії буде нульовим. Йдеться про обмеження, які можуть завдати агресору близько 5 мільярдів доларів втрат.

За словами президента, Київ розраховує на чітке партнерство зі США, адже саме Вашингтон став рушійною силою, яка підштовхнула європейських союзників до запровадження "тотальних санкцій".

"Я вважаю, що президент США (Дональд Трамп, - ред.) зробив важливий крок, підштовхнув європейських колег на такі тотальні санкції. Ми подивимося, як вони будуть працювати. Це наш аналіз і аналітика. Але не хочеться казати завчасно", - пояснив глава України.

Водночас українська сторона уважно стежить за спробами Росії обійти обмеження - зокрема через перепродаж або переписування активів у Європі на підставних осіб.

"Ми бачимо, яку суму буде Росія втрачати, якщо не буде, безумовно, зволікань, перенесення тощо. Хтось може шукати можливості, як переписувати або продавати відповідно активи. Для нас дуже важливо, щоб активи не працювали, які є на території Європейського Союзу. Будуть ті чи інші проблеми. Наші завдання, наших розвиток - бачити це, виявляти, передавати нашим партнерам", - зазначив глава країни.

Україна, за словами Зеленського. прагне виявляти такі схеми, передавати інформацію партнерам і добиватися блокування активів, які все ще можуть працювати на користь ворога.