Украина надеется, что новые санкции США не "сдуются", - Зеленский
Украина рассчитывает, что новые санкции Соединенных Штатов против России будут реализованы полностью. Ожидается, что ограничения нанесут агрессору миллиардные потери.
Об этом во время брифинга сказал украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Украина надеется, что риск ослабления новых санкций Соединенных Штатов против России будет нулевым. Речь идет об ограничениях, которые могут нанести агрессору около 5 миллиардов долларов потерь.
По словам президента, Киев рассчитывает на четкое партнерство с США, ведь именно Вашингтон стал движущей силой, которая подтолкнула европейских союзников к введению "тотальных санкций".
"Я считаю, что президент США (Дональд Трамп, - ред.) сделал важный шаг, подтолкнул европейских коллег на такие тотальные санкции. Мы посмотрим, как они будут работать. Это наш анализ и аналитика. Но не хочется говорить раньше времени", - пояснил глава Украины.
В то же время украинская сторона внимательно следит за попытками России обойти ограничения - в частности через перепродажу или переписывание активов в Европе на подставных лиц.
"Мы видим, какую сумму будет Россия терять, если не будет, безусловно, проволочек, переноса и так далее. Кто-то может искать возможности, как переписывать или продавать соответственно активы. Для нас очень важно, чтобы активы не работали, которые есть на территории Европейского Союза. Будут те или иные проблемы. Наши задачи, наших развитие - видеть это, выявлять, передавать нашим партнерам", - отметил глава страны.
Украина, по словам Зеленского. стремится выявлять такие схемы, передавать информацию партнерам и добиваться блокировки активов, которые все еще могут работать в пользу врага.
Санкции против России
Напомним, что 23 октября Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций, направленном против российского энергетического сектора.
В перечень попали крупнейшие нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть" вместе с их дочерними структурами. Согласно решению, любые финансовые операции с этими компаниями и их подразделениями отныне запрещены.
Уже 27 октября "Лукойл" заявил о намерении продать свои международные активы после введения санкций со стороны США и партнерских государств.
А 29 октября танкер с российской нефтью под названием "Фурия", который направлялся в Индию, изменил курс и остановился в Балтийском море. Это уже может свидетельствовать о том, что новые ограничения Соединенных Штатов начинают влиять на экспорт российской нефти.