Украина надеется, что новые санкции США не "сдуются", - Зеленский

Украина рассчитывает, что новые санкции Соединенных Штатов против России будут реализованы полностью. Ожидается, что ограничения нанесут агрессору миллиардные потери.

Об этом во время брифинга сказал украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина .

Украина надеется, что риск ослабления новых санкций Соединенных Штатов против России будет нулевым. Речь идет об ограничениях, которые могут нанести агрессору около 5 миллиардов долларов потерь.

По словам президента, Киев рассчитывает на четкое партнерство с США, ведь именно Вашингтон стал движущей силой, которая подтолкнула европейских союзников к введению "тотальных санкций".

"Я считаю, что президент США (Дональд Трамп, - ред.) сделал важный шаг, подтолкнул европейских коллег на такие тотальные санкции. Мы посмотрим, как они будут работать. Это наш анализ и аналитика. Но не хочется говорить раньше времени", - пояснил глава Украины.

В то же время украинская сторона внимательно следит за попытками России обойти ограничения - в частности через перепродажу или переписывание активов в Европе на подставных лиц.

"Мы видим, какую сумму будет Россия терять, если не будет, безусловно, проволочек, переноса и так далее. Кто-то может искать возможности, как переписывать или продавать соответственно активы. Для нас очень важно, чтобы активы не работали, которые есть на территории Европейского Союза. Будут те или иные проблемы. Наши задачи, наших развитие - видеть это, выявлять, передавать нашим партнерам", - отметил глава страны.

Украина, по словам Зеленского. стремится выявлять такие схемы, передавать информацию партнерам и добиваться блокировки активов, которые все еще могут работать в пользу врага.