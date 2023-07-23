Україна сподівається на санкції Червоного Хреста щодо білоруського підрозділу

Білоруський підрозділ Червоного Хреста зізнався в причетності до викрадення українських дітей та вивезення їх на територію РФ. Україна сподівається на активні дії з боку Міжнародної федерації.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Участь Білоруського Червоного Хреста в насильницькій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі є співвиконавством у вчиненні міжнародного злочину", - зауважив Костін.

Він пояснив, що як організація, вона відверто порушує норми міжнародного права та основоположні принципи Червоного Хреста.

"Ми сподіваємося, що Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста розгляне порушення доброчесності та вживе відповідних санкцій", - наголосив генпрокурор.

Водночас Костін повідомив, що зі свого боку Україна розпочала розслідування, спрямоване на забезпечення відповідальності за кожним випадком примусового переміщення чи депортації українських дітей.

Вивезення український дітей на території РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Окрім того, хочуть викрасти ще 750 дітей.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Участь Білорусі в незаконній депортації

Нещодавно стало відомо, що глава Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов визнав що "брав, бере, і братиме активну участь" у вивезенні дітей з України.

На початку місяця ми повідомляли, що білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України.

До того ж уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що українська влада має підтвердження того, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Своєю чергою постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав на засіданні Ради безпеки відреагувати на зізнання голови Червоного Хреста Білорусі Дмитра Шевцова про участь у насильницькому вивезенні дітей з України з окупованих військами РФ територій.

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