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Україна скликає Радбез ООН через "референдуми" Росії на окупованих територіях

Фото: Україна скликає Радбез ООН через "референдуми" РФ на окупованих територіях (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Олег Васьків

Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки Організацій Об'єднаних Націй щодо "референдумів", які РФ намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

"Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "референдуми" на окупованих територіях закриють РФ можливість переговорів з Україною та цивілізованим світом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що членство Росії в Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

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