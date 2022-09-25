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Украина созывает Совбез ООН через "референдумы" России на оккупированных территориях

Фото: Украина созывает Совбез ООН через "референдумы" РФ на оккупированных территориях (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Олег Васкив

Украина требует срочно созвать заседание Совбеза Организаций Объединенных Наций по поводу "референдумов", которые РФ пытается проводить на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

"Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН", - подчеркнул дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют РФ возможность переговоров с Украиной и цивилизованным миром.

К слову, председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за его неоправданной агрессии против Украины.

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