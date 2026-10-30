Україна скликає Радбез ООН через звірські удари РФ по Дніпру і Чернігову, - посол

Нагадаємо, що Росія посилює удари по Україні, прагнучи тиснути на цивільне населення та примусити Київ до поступок напередодні зими.

Також повідомлялося, що Росія, вночі 30 жовтня, атакувала Україну дронами, балістикою та авіацією, майже 20 прильотів, під час якої українські захисники неба збили десятки ворожих цілей.

Крім того, на міжнародному рівні триває дипломатична боротьба, зокрема Латвія вперше головуватиме в Радбезі ООН - серед пріоритетів - підтримка України, що дозволить активніше просувати питання покарання агресора.