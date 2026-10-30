Украина созывает Совбез ООН из-за зверских ударов РФ по Днепру и Чернигову, - посол

Напомним, что Россия усиливает удары по Украине, стремясь давить на гражданское население и принудить Киев к уступкам в преддверии зимы.

Также сообщалось, что Россия ночью 30 октября атаковала Украину дронами, баллистикой и авиацией, почти 20 прилетов, во время которой украинские защитники неба сбили десятки вражеских целей.

Кроме того, на международном уровне продолжается дипломатическая борьба, в частности Латвия впервые будет председательствовать в Совбезе ООН - среди приоритетов - поддержка Украины, что позволит активнее продвигать вопросы наказания агрессора.