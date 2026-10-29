ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Латвія вперше головуватиме в Радбезі ООН: серед пріоритетів - підтримка України

22:59 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Латвія вперше головуватиме в Радбезі ООН: серед пріоритетів - підтримка України Фото: Рада Безпеки ООН (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У листопаді Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН, зосередившись на підтримці України та протидії російській пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

З 1 листопада 2026 року Латвія на місяць стане головою Ради Безпеки ООН та керуватиме всіма офіційними й неофіційними засіданнями структури.

Посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес зазначила, що головування дозволить країні не лише підвищити міжнародну впізнаваність, а й продемонструвати відповідальну позицію.

Латвія планує використати авторські засідання для просування власних пріоритетів.

Головною метою країни у Раді Безпеки є зміцнення власної безпеки через активну підтримку України та недопущення нормалізації російської агресії.

Латвія докладає зусиль, щоб війна Росії проти України залишалася серед ключових тем порядку денного РБ ООН.

Країна прагне спростовувати російську пропаганду та пояснювати міжнародній спільноті глобальні наслідки дій РФ.

Тільки цього року за ініціативи Латвії та європейських союзників відбулося 16 офіційних засідань Ради Безпеки, присвячених Україні.

Окрім цього, країна регулярно організовує неформальні брифінги для інших держав щодо актуальних світових конфліктів.

Нагадаємо, що Комісія ООН визнала удари російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України воєнними злочинами, назвавши російського диктатора Володимира Путіна головним винуватцем цих атак.

Тим часом Туреччина та ООН продовжують готувати переговори між Україною та РФ задля досягнення перемир'я у Чорному морі та захисту суден із зерном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ООН Російська Федерація Україна Латвія Війна в Україні
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою