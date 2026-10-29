Латвія вперше головуватиме в Радбезі ООН: серед пріоритетів - підтримка України

У листопаді Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН, зосередившись на підтримці України та протидії російській пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

З 1 листопада 2026 року Латвія на місяць стане головою Ради Безпеки ООН та керуватиме всіма офіційними й неофіційними засіданнями структури.

Посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес зазначила, що головування дозволить країні не лише підвищити міжнародну впізнаваність, а й продемонструвати відповідальну позицію.

Латвія планує використати авторські засідання для просування власних пріоритетів.

Головною метою країни у Раді Безпеки є зміцнення власної безпеки через активну підтримку України та недопущення нормалізації російської агресії.

Латвія докладає зусиль, щоб війна Росії проти України залишалася серед ключових тем порядку денного РБ ООН.

Країна прагне спростовувати російську пропаганду та пояснювати міжнародній спільноті глобальні наслідки дій РФ.

Тільки цього року за ініціативи Латвії та європейських союзників відбулося 16 офіційних засідань Ради Безпеки, присвячених Україні.

Окрім цього, країна регулярно організовує неформальні брифінги для інших держав щодо актуальних світових конфліктів.