Летіли дрони, балістика та авіація, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами, а також балістичними та авіаційними ракетами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:

Нагадаємо, минулої доби, 29 жовтня, росіяни кілька разів атакували Дніпро, є багато жертв. Вночі без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та довколишніх населених пунктах.

А у ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області.