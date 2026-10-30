Летіли дрони, балістика та авіація, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ
У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами, а також балістичними та авіаційними ракетами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували:
- балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської обл.;
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської обл.;
- 113 ударними безпілотниками типу Shahed (83 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.
Основні напрямки удару - Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 96 ворожих безпілотників типу Shahed (71 із них - реактивний), "Гербера", дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Нагадаємо, минулої доби, 29 жовтня, росіяни кілька разів атакували Дніпро, є багато жертв. Вночі без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та довколишніх населених пунктах.
А у ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області.