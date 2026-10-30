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Україна скликає Радбез ООН через звірські удари РФ по Дніпру і Чернігову, - посол

17:06 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Україна скликає Радбез ООН через звірські удари РФ по Дніпру і Чернігову, - посол Фото: посол України при ООН Андрій Мельник (РБК-Україна Віталій Носач)
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Україна скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські удари по українських містах, які забрали життя цивільних.

Про це заявив посол України при ООН Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X.

Українська сторона ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з останніми обстрілами міст України.

За словами дипломата, російські ракети навмисно б'ють по мирних жителях.

"Після останніх варварських звірств Росії проти українських мирних жителів у Дніпрі, Чернігові та Кременчуці, де російські ракети навмисно вбили 20 українців та поранили десятки інших, ми скликаємо екстрене засідання Ради Безпеки ООН", - зазначив Мельник.

Також дипломат висловив різку позицію щодо членства РФ у міжнародній організації, закликавши остаточно вигнати Росію.

Нагадаємо, що Росія посилює удари по Україні, прагнучи тиснути на цивільне населення та примусити Київ до поступок напередодні зими.

Також повідомлялося, що Росія, вночі 30 жовтня, атакувала Україну дронами, балістикою та авіацією, майже 20 прильотів, під час якої українські захисники неба збили десятки ворожих цілей.

Крім того, на міжнародному рівні триває дипломатична боротьба, зокрема Латвія вперше головуватиме в Радбезі ООН - серед пріоритетів - підтримка України, що дозволить активніше просувати питання покарання агресора.

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