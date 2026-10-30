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Украина созывает Совбез ООН из-за зверских ударов РФ по Днепру и Чернигову, - посол

17:06 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Украина созывает Совбез ООН из-за зверских ударов РФ по Днепру и Чернигову, - посол Фото: посол Украины при ООН Андрей Мельник (РБК-Украина Виталий Носач)
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Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированных российских ударов по украинским городам, унесшим жизни гражданских.

Об этом заявил посол Украины при ООН Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X.

Украинская сторона инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН по последним обстрелам городов Украины.

По словам дипломата, российские ракеты намеренно избивают по мирным жителям.

"После последних варварских зверств России против украинских мирных жителей в Днепре, Чернигове и Кременчуге, где российские ракеты намеренно убили 20 украинцев и ранили десятки других, мы созываем экстренное заседание Совета Безопасности ООН", - отметил Мельник.

Напомним, что Россия усиливает удары по Украине, стремясь давить на гражданское население и принудить Киев к уступкам в преддверии зимы.

Также сообщалось, что Россия ночью 30 октября атаковала Украину дронами, баллистикой и авиацией, почти 20 прилетов, во время которой украинские защитники неба сбили десятки вражеских целей.

Кроме того, на международном уровне продолжается дипломатическая борьба, в частности Латвия впервые будет председательствовать в Совбезе ООН - среди приоритетов - поддержка Украины, что позволит активнее продвигать вопросы наказания агрессора.

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