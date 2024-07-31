Україна не скасує санкції проти російського "Лукойлу": Шмигаль назвав причину

Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії "Лукойл". Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, протягом останніх тижнів він мав низку розмов з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Всі вони були про енергетичну безпеку країн.
"Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Бо Росія й енергетична безпека - не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість - розбудовує", - зазначив прем'єр.
Він додав, що Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права, та беззаперечно виконує Угоду про асоціацію з ЄС.
"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр також зазначив, що Словаччина є надійним партнером України, "від якого ми не очікуємо шантажу або погроз". Адже "погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки - це сумнівний шлях".
Також Шмигаль та Фіцо домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де продовжать "конструктивний, прагматичний діалог".
"Дякую моєму колезі, пану Фіцо, за важливі конструктивні розмови. Впевнений, ми знайдемо взаємовигідні рішення для України, для Словаччини, для Європи", - наголосив український прем'єр.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російська нафта "Лукойл" перестала надходити до Угорщини та Словаччини. Причиною стало те, що Україна заборонила транзит через свою територію. Хоча українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році.
Після цього в Угорщині заявили, що таке рішення України нібито є неприйнятним. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував Україні арбітражним судом, якщо не вдасться домовитись у ході консультацій з ЄС. Але консультації так і не розпочалися, рішення про це Єврокомісія поки що не ухвалила.
Своєю чергою Словаччина погрожувала припиненням експорту в Україну дизельного палива, якщо транзит російської нафти не відновиться.
Нещодавно повідомлялося, що Україна готова взяти участь у консультаціях щодо ситуації з транзитом нафти "Лукойл" до Словаччини та Угорщини, якщо Євросоюз ухвалить відповідне рішення.
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