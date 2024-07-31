Україна не скасує санкції проти російського "Лукойлу": Шмигаль назвав причину

За словами Шмигаля, протягом останніх тижнів він мав низку розмов з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Всі вони були про енергетичну безпеку країн.

"Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Бо Росія й енергетична безпека - не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість - розбудовує", - зазначив прем'єр.

Він додав, що Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права, та беззаперечно виконує Угоду про асоціацію з ЄС.

"Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що Словаччина є надійним партнером України, "від якого ми не очікуємо шантажу або погроз". Адже "погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки - це сумнівний шлях".

Також Шмигаль та Фіцо домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де продовжать "конструктивний, прагматичний діалог".

"Дякую моєму колезі, пану Фіцо, за важливі конструктивні розмови. Впевнений, ми знайдемо взаємовигідні рішення для України, для Словаччини, для Європи", - наголосив український прем'єр.