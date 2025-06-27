Украина синхронизирует санкции против России с союзниками: Зеленский издал указ
Президент Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов", - отмечается в указе.
Как отметил Зеленский, Украина должна имплементировать санкционные пакеты партнеров в собственной юрисдикции и реализовать свои решения по ограничениям в ключевых мировых юрисдикциях.
Фото: Украина синхронизирует санкции против России с союзниками (скриншот)
Россия, по словам Зеленского, должна столкнуться с последствиями блокирования дипломатических усилий и мирных предложений, а также затягивания войны.
"Санкции Европейского союза (ЕС), санкции других участников "Группы семи", санкции других стран, связи с которыми ощутимы для России, - все это должно работать на сто процентов", - добавил он.
Санкции против России
Санкции Запада против России были введены как ответ на ее агрессию против Украины, начиная с 2014 года после оккупации Крыма, и значительно усилены после полномасштабного вторжения в 2022-м.
Ограничения касаются экспорта высокотехнологичной продукции, банков, торговли вооружением и не только. В частности санкции были введены и против сотен физических лиц, включая чиновников, бизнесменов и пропагандистов.
Страны ЕС тем временем уже подготовили проект 18-го пакета санкций против России, который включает ограничения в отношении 9 и более 30 юридических лиц, а главным объектом удара станут энергетические доходы и оборонная промышленность РФ.
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