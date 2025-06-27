ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина синхронизирует санкции против России с союзниками: Зеленский издал указ

Пятница 27 июня 2025 15:04
UA EN RU
Украина синхронизирует санкции против России с союзниками: Зеленский издал указ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов", - отмечается в указе.

Как отметил Зеленский, Украина должна имплементировать санкционные пакеты партнеров в собственной юрисдикции и реализовать свои решения по ограничениям в ключевых мировых юрисдикциях.

Украина синхронизирует санкции против России с союзниками: Зеленский издал указ

Фото: Украина синхронизирует санкции против России с союзниками (скриншот)

Россия, по словам Зеленского, должна столкнуться с последствиями блокирования дипломатических усилий и мирных предложений, а также затягивания войны.

"Санкции Европейского союза (ЕС), санкции других участников "Группы семи", санкции других стран, связи с которыми ощутимы для России, - все это должно работать на сто процентов", - добавил он.

Санкции против России

Санкции Запада против России были введены как ответ на ее агрессию против Украины, начиная с 2014 года после оккупации Крыма, и значительно усилены после полномасштабного вторжения в 2022-м.

Ограничения касаются экспорта высокотехнологичной продукции, банков, торговли вооружением и не только. В частности санкции были введены и против сотен физических лиц, включая чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

Страны ЕС тем временем уже подготовили проект 18-го пакета санкций против России, который включает ограничения в отношении 9 и более 30 юридических лиц, а главным объектом удара станут энергетические доходы и оборонная промышленность РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов
"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу