Украина синхронизирует санкции против России с союзниками: Зеленский издал указ

Президент Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов", - отмечается в указе.

Как отметил Зеленский, Украина должна имплементировать санкционные пакеты партнеров в собственной юрисдикции и реализовать свои решения по ограничениям в ключевых мировых юрисдикциях.

Фото: Украина синхронизирует санкции против России с союзниками (скриншот)

Россия, по словам Зеленского, должна столкнуться с последствиями блокирования дипломатических усилий и мирных предложений, а также затягивания войны.

"Санкции Европейского союза (ЕС), санкции других участников "Группы семи", санкции других стран, связи с которыми ощутимы для России, - все это должно работать на сто процентов", - добавил он.