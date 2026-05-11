Україна шукає спосіб "дзеркальної відповіді" на російські КАБи, - Зеленський

20:28 11.05.2026 Пн
2 хв
Україна має необхідний потенціал для зміцнення оборони та реалізації цих завдань
aimg Анастасія Никончук
Україна шукає спосіб "дзеркальної відповіді" на російські КАБи, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз активно розглядають питання посилення захисту від російських авіаційних бомб і розроблення комплексних рішень для протидії авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Офісу Президента України.

Обговорення захисту від авіабомб

За словами глави держави, на засіданні Ставки детально розглядалося питання протидії російським авіаційним бомбам і захист українських позицій від таких загроз.

Йшлося про комплексний підхід, який включає як заходи з нейтралізації російської авіації, так і розвиток власних далекобійних можливостей.

Окремо наголошувалося на роботі над створенням українських аналогів відповідних видів озброєнь.

Технологічні рішення та масштабування

Зеленський зазначив, що наразі зібрано всі доступні технологічні розробки та запити, які можуть бути використані для посилення оборони.

"Наразі ми зібрали всі доступні технологічні рішення та наявні запити, і на наступну Ставку завдання - визначити, що можна і варто масштабувати для захисту від російських авіаційних бомб, щоб Україна змогла дійсно дзеркально відповісти Росії на цю загрозу", - наголосив Зеленський.

Розвиток оборонних можливостей

Президент наголосив, що Україна розвиватиме власні технологічні рішення в оборонній сфері без зупинки.

Йдеться про розширення спроможностей для протидії авіаційним загрозам і формування умов для більш ефективного захисту.

Він додав, що Україна має необхідний потенціал для реалізації таких завдань і подальшого зміцнення обороноздатності.

Нагадуємо, що Зеленський заявив, що весняно-літній період 2026 року може стати для України одним із найскладніших і визначальних етапів, як у військовому протистоянні на фронті, так і у сфері міжнародної дипломатії.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку обміну полоненими за формулою "1000 на 1000" і зазначив, що російська сторона вже отримала відповідні списки.

Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
