Україна шукає 27 млрд доларів для Міноборони: визначено три варіанти і дедлайн

Київ хоче домовитися про перенесення частини кредитних коштів ЄС із наступного року на поточний рік (front-loading). Це основний і цілком реалістичний варіант, повідомили виданню джерела, обізнані із ситуацією.

У 2027 році за кредитом ЄС Україні планується виділити 45 млрд євро. З цієї суми 28,3 млрд євро – на зміцнення оборонних спроможностей та закупівлю озброєння і 16,7 млрд євро – на макрофінансову економічну підтримку.

Але умовою для "фронтлоаду", ймовірно, буде виконання графіка всіх передбачених реформ. Йдеться, зокрема, про зміни в податковому законодавстві та антикорупційні реформи.

Ще один варіант покриття військових витрат – допомога від країн-партнерів. Надії покладають на Британію, Канаду та Японію. "Вони обіцяли додати щось до 90 млрд європейського кредиту", – сказав співрозмовник.

Третій варіант – збільшення дефіциту держбюджету за рахунок внутрішніх запозичень через ОВДП. Цей інструмент треба узгоджувати з МВФ, який не підтримує збільшення дефіциту держбюджету.

Загалом дефіцит фінансування Міноборони досяг 27 млрд доларів, або близько 1,2 трлн гривень. Із цієї суми до кінця 2026 року Україні необхідно додатково знайти 8-10 млрд доларів на озброєння та інші військові витрати. Ще майже 20 млрд доларів потрібні на виплати військовим, сім'ям загиблих та інші витрати.

Проблему дефіциту фінансування Міноборони необхідно вирішити протягом вересня. Якщо жоден із описаних варіантів не вдасться реалізувати, доведеться скорочувати капітальні витрати. Інакше вже в жовтні ЗСУ можуть зіткнутися із серйозною нестачею коштів, сказали джерела видання, обізнані з реальною ситуацією з фінансуванням армії.