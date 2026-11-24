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Роль України : Луукас Ільвес вважає Україну однією з п'яти країн, які найактивніше експериментують з агентною державою, і сподівається, що в деяких частинах цієї моделі вона стане глобальним орієнтиром.

: Луукас Ільвес вважає Україну однією з п'яти країн, які найактивніше експериментують з агентною державою, і сподівається, що в деяких частинах цієї моделі вона стане глобальним орієнтиром. Головний ризик : За його словами, найбільший ризик використання ШІ в уряді - бездіяльність, бо зловмисники вже застосовують агентні інструменти для технічних кібератак і соціальної інженерії.

: За його словами, найбільший ризик використання ШІ в уряді - бездіяльність, бо зловмисники вже застосовують агентні інструменти для технічних кібератак і соціальної інженерії. Україна та Естонія : Ільвес вважає, що Україна багато в чому випереджає Естонію, зокрема за наявністю агентного державного застосунку, але першість називає радше маркетинговим трюком.

: Ільвес вважає, що Україна багато в чому випереджає Естонію, зокрема за наявністю агентного державного застосунку, але першість називає радше маркетинговим трюком. Результати: Перші практичні застосування вже є, вплив і заощадження стануть помітними за рік-два, а системні результати для лідерів, за його оцінкою, з'являться за кілька років.

Як з'явилася ініціатива Agentic State

За словами Ільвеса, у 2025 році він із кількома колегами почав вивчати, що вміють агенти та як вони можуть змінити публічне управління, так само як його змінила цифрова трансформація.

У травні 2025 року він разом із німцем Мануелем Кіліаном, який тоді керував GovTech-аналітичним центром у Берліні, опублікував першу "білу книгу" на близько 40 сторінок. До неї долучилися колишній головний директор з ШІ Естонії та Тіагу Пейшоту зі Світового банку.

Розширену версію з багатьма співавторами, зокрема з України (Михайло Федоров, Валерія Іонан, Данило Цьвок), опублікували в жовтні 2025 року на Tallinn Digital Summit. Ще у вересні Федоров на Lviv IT Arena сказав, що Україна хоче стати першою у світі агентною державою.

За словами Ільвеса, сьогодні відстежують уже сотні випадків, коли уряди запроваджують агентів. Втім, ідея агентної держави, за його словами, полягає в системній трансформації.

"Багато країн над цим думають, але я не вважаю, що хтось уже справді це зробив", - зазначив Ільвес.

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Для чого ШІ в уряді

Ільвес пояснює, що раніше GovTech добре автоматизував детерміновані процеси з чіткою правильною відповіддю, як-от право на виплату чи зміна адреси.

Агенти ж корисні там, де потрібні судження, наприклад, під час видачі будівельних дозволів. Він навів приклад: у ДІАМ в Україні тепер є 15-хвилинний будівельний сертифікат.

"Без ШІ так зробити не вийшло б", - наголосив Ільвес.

Другий напрям - поєднання кількох послуг для рідкісних життєвих ситуацій. За словами Ільвеса, агент може об'єднувати частини послуг, як деталі "Лего", зокрема й публічного та приватного секторів.

Третій - створення програмного забезпечення: якщо раніше була потрібна технологічна команда, то тепер, зазначає він, "двоє-троє профільних фахівців, не технологів, можуть створити інструмент чи дашборд".

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Яка роль України?

Ільвес вважає, що Україна належить до п'яти країн, які найактивніше експериментують з агентною державою.

Він сподівається, що через два-три роки "золотим стандартом" для громадянського агента, підключеного до застосунку, вважатимуть Дія.AI, так само як сьогодні для громадянських застосунків еталон - Україна.

За його словами, заступник губернатора Токіо розповів, що застосунок міста за рік дійшов від нуля до 50% мешканців, і додав: "Так, Дія була нашою моделлю. Ми скопіювали Дію".

За словами Ільвеса, найскладніша частина полягає не в технології, а в зміні бізнес-процесів.

Менш цифровізованою частиною адміністрування в Україні він назвав регіональну й місцеву владу: не тому, що люди не здатні, а тому, що в них багато доручень і потрібен час.

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Які ризики бачить співзасновник Agentic State

"Головний ризик - нічого не робити", - каже Ільвес.

За його словами, зловмисники з агентними інструментами стали неймовірно спроможними: вони знаходять діри в програмному забезпеченні зі швидкістю ШІ й використовують соціальну інженерію.

Він розповів, що за останні місяці у ПЗ Microsoft виявили більше помилок за місяць, ніж за всю попередню історію компанії.

Ільвес також попередив, що вам може зателефонувати знайомий, який говорить дуже гарною українською, а насправді це буде російський розвідник.

Протистояти цьому, за його словами, можна лише самим широко використовуючи ШІ, змінюючи програмне забезпечення, щоб воно реагувало зі швидкістю ШІ, і розробляючи способи верифікації цифрової ідентичності людей і машин.

Щодо етики Ільвес зазначив, що питання не в тому, "чи етичний ШІ, а в тому, чи етична й прозора система і чи може ШІ зробити її кращою".

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Естонія, результати та спільні проєкти

На запитання, хто стане першою агентною державою, Ільвес відповів, що Україна планує це зробити, а Естонія, на його думку, буде однією з перших.

Він вважає, що сьогодні Україна багато в чому випереджає Естонію: в Естонії, за його словами, немає агентного державного застосунку, а щодо внутрішніх платформ агентної держави Україна пройшла далі.

"Бути першим - радше маркетинговий трюк", - сказав він, додавши, що важливіше мати клуб країн, які вчаться одна в одної.

Перші практичні застосування, за словами Ільвеса, вже є: у Сінгапурі держслужбовці створили сотні застосунків, в ОАЕ кожне відомство має щонайменше одного агента, що працює вживу. Вплив і заощадження, на його думку, стануть помітними за рік-два, а системні результати для лідерів - за кілька років.

Спільні українсько-естонські проєкти він вважає можливими, але складними не технологічно, а через трансформацію сфер, зокрема охорони здоров'я та правосуддя.

Серед напрямів співпраці Ільвес назвав кібербезпеку, Талліннський механізм та ІТ-коаліцію. Він також наголосив на агентній обороні й вважає, що Україна тут "на 100 відсотків світовий лідер", а Естонії варто вчитися в неї.

Дякуємо команді eGA та проєкту Європейського Союзу DT4UA за допомогу в організації матеріалу.