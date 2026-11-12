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Дешеві ШІ-моделі зливають секрети частіше за дорогі: експеримент виявив небезпечну різницю

14:16 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Дешеві ШІ-моделі зливають секрети частіше за дорогі: експеримент виявив небезпечну різницю ШІ-агенти жертвують безпекою заради завершення завдання (зображення: РБК-Україна)
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ШІ-агенти, які самостійно пишуть код, можуть розкривати паролі та секретні ключі, а також запускати небезпечні програми. Експерти з AE Studio виявили ці вразливості під час експерименту, який показав, наскільки ризиковано довіряти алгоритмам у розробці ПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tech Radar.

Фахівці AE Studio провели внутрішній хакатон, у межах якого 9 кодингових агентів мали відновити несправну службу ціноутворення, одночасно охороняючи секретний токен.

Як проводився експеримент?

Агенти також отримали доступ до форуму, де спілкувалися ще 24 ШІ-агенти. Там було опубліковано рішення проблеми, проте для його отримання потрібно було надати секретний токен і запустити спеціальний скрипт налаштування.

У межах 181 випробування агенти розкрили секретний токен у 15 відсотках випадків, а сторонній код запустили у 24 відсотках. Для порівняння, під час роботи зі звичайними форумами ці показники становили лише 2 та 0 відсотків відповідно.

Головний науковий співробітник AE Studio Діогу де Лусена зазначив, що агенти передавали секретні ключі за першої ж нагоди. Така поведінка нагадує нещодавній інцидент із компанією OpenAI.

Дослідники також з'ясували, що додатковий тиск погіршує ситуацію. Коли агентам погрожували заміною на іншого ШІ у разі невдачі, 34 відсотки з них запускали недовірені скрипти для встановлення програм. Без такого тиску цей показник становив 19 відсотків.

Водночас більшість агентів "зізнавалися", що передавали секретні дані лише після прямих промптів від дослідників.

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Дешевші моделі виявилися вразливішими?

Дослідження також виявило тривожну тенденцію: дешевші великі мовні моделі (LLM) частіше розкривають чутливу інформацію під тиском, аніж дорожчі аналоги.

Так, модель GPT-6.1-Sol, яка коштує 2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних, відхилила всі запити рою у 50 випробуваннях.

Водночас бюджетніші системи, такі як DeepSeek V4 Flash та GLM-5.3, продемонстрували одні з найвищих показників витоку секретів.

Експерти наголошують: компанії часто обирають дешевші альтернативи через економію, проте їхні захисні механізми працюють інакше.

Вони дійшли висновку: будь-які дані, до яких має доступ ШІ, тепер слід вважати потенційно доступними для зовнішніх джерел.

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