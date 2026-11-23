Голова Meta Superintelligence Labs Александр Ванг заявив, що суперінтелект уже на підході: ШІ переходить до самовдосконалення, може стати у 1000 разів розумнішим за людей, а найближчий рік стане вирішальним для збереження контролю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю Ванга , опубліковану в X.

Як ШІ наближається до надлюдського рівня?

Александр Ванг назвав доведення гіпотези Рімана початком масштабних змін у науці.

Над цією математичною проблемою провідні дослідники працюють близько 150 років, а її складність Ванг порівняв із "завданнями, які значно перевищують за інтелектуальним рівнем навіть створення атомної бомби".

Він наголосив, що до розв'язання долучився своєрідний "чужий розум", можливості якого люди поки не здатні повністю осмислити.

Керівник Meta Superintelligence Labs вважає, що перші ознаки такого перелому з'явилися ще в грудні 2024 року. Тоді моделі серії o3 почали успішно розв'язувати задачі математичної олімпіади AIME.

Хоча в цьому змаганні беруть участь підлітки, його найскладніші завдання, за оцінкою Ванга, вимагають вищого рівня мислення, ніж більшість повсякденних робочих завдань інженерів, фахівців із кібербезпеки та бізнесу.

За останні 2 роки ШІ-моделі також значно просунулися у програмуванні, кібербезпеці та самостійному виконанні складних завдань. Цьому сприяло поступове усунення практичних обмежень - брак спеціалізованих знань, недостатній контекст і обмеження інфраструктури.

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ШІ може прискорити наукові відкриття швидше, ніж люди встигатимуть їх осмислити?

Ванг вважає, що дослідження самого ШІ інтелектуально простіші за доведення гіпотези Рімана. Тому сучасні моделі вже можуть мати достатні здібності, щоб автоматизувати частину власних досліджень і поступово вдосконалюватися без постійної участі людей.

На думку керівника Meta Superintelligence Labs, це здатне різко прискорити розвиток не лише штучного інтелекту, а й біології, економіки, оборонних технологій та інших наукових напрямів.

Він припускає, що головні перешкоди для перевершення людських можливостей у різних сферах тепер пов'язані не стільки з інтелектом моделей, скільки з браком спеціалізованих знань, налаштуванням робочих процесів і необхідністю проводити реальні експерименти.

Якщо ці обмеження вдасться подолати, науково-технічний прогрес може прискоритися настільки, що люди не встигатимуть розуміти й відстежувати все, що відбуватиметься.

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Чи зможе людство втримати контроль над суперінтелектом?

Ванг застерігає, що людству буде складно зберегти контроль над системами, здатними безперервно вдосконалюватися, або над суперінтелектом, який у 1000 разів перевершуватиме людей у кожній сфері.

Оскільки основні науково-технічні перешкоди для такого розвитку він вважає майже подоланими, на перший план виходять інші питання: безпека ШІ, узгодження його цілей із людськими та захист систем від зловживань.

Не менш важливим Ванг називає рішення про те, у якому напрямку розвивати ці технології.

Окремо керівник Meta Superintelligence Labs розкритикував поширене в індустрії ШІ "ліниве мислення". Так він називає підхід, за якого появу штучного суперінтелекту (ASI) вважають неминучою, а головну дискусію зводять лише до того, як зробити його безпечним.

Ванг переконаний: суспільство не повинне пасивно погоджуватися на передачу контролю над власним майбутнім штучному інтелекту.

Натомість індустрія має відійти від сценарію неминучого підпорядкування ШІ та створювати технології, які розширюватимуть права, можливості й свободу людей.