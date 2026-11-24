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Роль Украины : Луукас Ильвес считает Украину одной из пяти стран, наиболее активно экспериментирующих с агентным государством, и надеется, что в некоторых частях этой модели она станет глобальным ориентиром.

: Луукас Ильвес считает Украину одной из пяти стран, наиболее активно экспериментирующих с агентным государством, и надеется, что в некоторых частях этой модели она станет глобальным ориентиром. Главный риск : По его словам, наибольший риск использования ИИ в правительстве - бездействие, потому что злоумышленники уже применяют агентные инструменты для технических кибератак и социальной инженерии.

: По его словам, наибольший риск использования ИИ в правительстве - бездействие, потому что злоумышленники уже применяют агентные инструменты для технических кибератак и социальной инженерии. Украина и Эстония : Ильвес считает, что Украина во многом опережает Эстонию, в частности, при наличии агентного государственного приложения, но первенство называет скорее маркетинговым трюком.

: Ильвес считает, что Украина во многом опережает Эстонию, в частности, при наличии агентного государственного приложения, но первенство называет скорее маркетинговым трюком. Результаты: Первые практические применения уже есть, влияние и сбережения станут заметны за год-два, а системные результаты для лидеров, по его оценке, появятся через несколько лет.

Как появилась инициатива Agentic State

По словам Ильвеса, в 2025 году он с несколькими коллегами начал изучать, что умеют агенты и как они могут изменить публичное управление, так же, как его изменила цифровая трансформация.

В мае 2025 года он вместе с немцем Мануэлем Килианом, руководившим тогда GovTech-аналитическим центром в Берлине, опубликовал первую "белую книгу" на около 40 страниц. К ней присоединились бывший главный директор по ШИ Эстонии и Тиагу Пейшоту из Всемирного банка.

Расширенную версию со многими соавторами, в том числе из Украины (Михаил Федоров, Валерия Ионан, Даниил Цвок), опубликовали в октябре 2025 года на Tallinn Digital Summit. Еще в сентябре Федоров на Lviv IT Arena сказал, что Украина хочет стать первым в мире агентным государством.

По словам Ильвеса, сегодня отслеживают уже сотни случаев, когда правительства вводят агентов. Впрочем, идея агентного государства, по его словам, состоит в системной трансформации.

"Многие страны над этим думают, но я не считаю, что кто-то уже действительно это сделал", - отметил Ильвес.

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Зачем ИИ в правительстве

Ильвес объясняет, что ранее GovTech хорошо автоматизировал детерминированные процессы с четким правильным ответом, например право на выплату или изменение адреса.

Агенты же полезны там, где требуются суждения, например, при выдаче строительных разрешений. Он привел пример: у ДИАМ в Украине теперь есть 15-минутный строительный сертификат.

"Без ИИ так сделать бы не получилось", - подчеркнул Ильвес.

Второе направление - сочетание нескольких услуг для редких жизненных ситуаций. По словам Ильвеса, агент может объединять части услуг как детали "Лего", в том числе и публичного и частного секторов.

Третий - создание программного обеспечения: если раньше требовалась технологическая команда, то теперь, отмечает он, "двое-трое профильных специалистов, не технологов, могут создать инструмент или дашборд".

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Какова роль Украины?

Ильвес считает, что Украина принадлежит к пяти странам, наиболее активно экспериментирующим с агентным государством.

Он надеется, что через два-три года "золотым стандартом" для гражданского агента, подключенного к приложению, будут считать Дія.AI, так же как сегодня для гражданских приложений эталон - Украина.

По его словам, заместитель губернатора Токио рассказал, что применение города за год дошло от нуля до 50% жителей, и добавил: "Да, Дия было нашей моделью. Мы скопировали Дию".

По словам Ильвеса, самая сложная часть заключается не в технологии, а в изменении бизнес-процессов.

Менее цифровизированной частью администрирования в Украине он назвал региональные и местные власти: не потому, что люди не способны, а потому, что у них много поручений и нужно время.

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Какие риски видит соучредитель Agentic State

"Главный риск - ничего не делать", - говорит Ильвес.

По его словам, злоумышленники с агентными инструментами оказались невероятно способными: они находят дыры в программном обеспечении со скоростью ИИ и используют социальную инженерию.

Он рассказал, что за последние месяцы в ПО Microsoft обнаружили больше ошибок за месяц, чем за всю предыдущую историю компании.

Ильвес также предупредил, что вам может позвонить знакомый, который говорит на очень хорошем украинском, а на самом деле это будет российский разведчик.

Противостоять этому, по его словам, можно только самым широко используя ИИ, изменяя программное обеспечение, чтобы оно реагировало со скоростью ИИ, и разрабатывая способы верификации цифровой идентичности людей и машин.

Относительно этики Ильвес отметил, что вопрос не в том, "этический ли ИИ, а в том, этическая и прозрачная система и может ли ИИ сделать ее лучше".

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Эстония, результаты и общие проекты

На вопрос, кто станет первым агентным государством, Ильвес ответил, что Украина планирует это сделать, а Эстония будет одной из первых.

Он считает, что сегодня Украина во многом опережает Эстонию: в Эстонии, по его словам, нет агентного государственного приложения, а в отношении внутренних платформ агентного государства Украина прошла дальше.

"Быть первым - скорее маркетинговый трюк", - сказал он, добавив, что важнее иметь клуб учащихся друг у друга стран.

Первые практические применения, по словам Ильвеса, уже есть: в Сингапуре госслужащие создали сотни приложений, в ОАЭ каждое ведомство имеет по меньшей мере одного агента, работающего вживую. Влияние и сбережения, по его мнению, станут заметны через год-два, а системные результаты для лидеров - через несколько лет.

Совместные украинско-эстонские проекты он считает возможными, но сложными не технологически, а из-за трансформации сфер, в том числе здравоохранения и правосудия.

Среди направлений сотрудничества Ильвес назвал кибербезопасность, Таллиннский механизм и ИТ-коалицию. Он также отметил агентную оборону и считает, что Украина здесь "на 100 процентов мировой лидер", а Эстонии стоит учиться у нее.

Благодарим команду eGA и проект Европейского Союза DT4UA за помощь в организации материала.