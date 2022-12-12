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Україна самостійно вирішить, коли почати переговори з Росією, - посол Німеччини

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Понеділок 12 грудня 2022 16:05
Україна самостійно вирішить, коли почати переговори з Росією, - посол Німеччини Фото: Анка Фельдгузен, посол Німеччини в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна самостійно вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів з Росією. Водночас з Кремлем поки що не має сенсу вести діалог.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev".

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, голова Кремля Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України. Водночас він планує й надалі продовжувати діалог з диктатором.

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, Росія умисно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховує на початок переговорів.

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