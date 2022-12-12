Україна самостійно вирішить, коли почати переговори з Росією, - посол Німеччини

Україна самостійно вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів з Росією. Водночас з Кремлем поки що не має сенсу вести діалог.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev".

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, голова Кремля Володимир Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України. Водночас він планує й надалі продовжувати діалог з диктатором.

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, Росія умисно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховує на початок переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.