Резніков про удари росіян по енергетиці: думають, що Україна захоче переговорів

"Вони (росіяни - ред.) на полі бою не можуть отримати перевагу і вони воюють з цивільним населенням. Їхня мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів", - наголосив міністр.

Він зазначив, що план окупантів провалиться, оскільки ресурси ворога зменшуються, зокрема ракетні.

"Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо - це точно", - додав Резніков.