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Україна сама вирішуватиме, як і коли брати участь у переговорах щодо війни, - посол Японії

Фото: посол Японії Мацуда Кунінорі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Мілан Лєліч

Рішення про можливий початок переговорів з Росією чи участь у такому процесі щодо закінчення війни прийматиме Україна самостійно. Міжнародна спільнота не повинна чинити тиску на Київ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Дипломат наголосив, що оскільки РФ розпочала цю неспровоковану агресію проти України, саме Москва і має зупинити цю широкомасштабну війну.

"І тому G7, а також дедалі більше партнерів застосовують жорсткіші санкції щодо Росії", - сказав він.

Крім того, зараз Токіо продовжує допомагати Україні у підвищенні її обороноздатності, щоб країна могла мати стійкий оборонний потенціал, що ґрунтується на місцевій оборонній промисловості, розповів посол Японії.

Також він додав, що японська сторона стежить за тим, щоб "ціна агресії з боку Росії, що триває, була високою і відчувалася Росією".

"Рішення про те, як і коли брати участь у переговорах, щоб покласти край цій війні, завжди залишається за українським урядом та українським народом", - зазначив Кунінорі.

Дипломат підкреслив, що міжнародне співтовариство в жодному разі не повинно чинити тиск на Україну.

"Ми готові продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно; з іншого боку, якщо Україна прийде до рішення про те, як і коли розпочати переговори, ми поважатимемо рішення України. І ми також дбаємо про те, щоб це зрозуміла Росія, щоб у Росії не було жодних хибних уявлень щодо єдності та солідарності між Україною та партнерами", - резюмував посол.

При цьому Кунінорі важко давати прогнози про терміни закінчення війни.

"Але в той же час я дуже сподіваюся, що спільними зусиллями України та наших союзників та партнерів ми маємо і ми зможемо досягти нашої мети, і що раніше, то краще. І в цьому питанні ми також єдині", - сказав він.

Допомога Україні від Японії

Японія є однією із країн, яка виступила з підтримкою України на початку повномасштабного вторгнення терористів на територію нашої країни.

Нещодавно Київ та Токіо розпочали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Японія стала четвертою після США, Великобританії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Україною.

Зокрема, наші країни планують співпрацювати у питаннях відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територій.

Додамо, що днями Японія та Велика Британія заявили про наміри продовжувати санкційний тиск на РФ.

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ЯпоніяВійна Росії проти України