Україна сама попросила ЄС позбавити захисту чоловіків 23-60 років, - DW

Київ ініціював виключення чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Усі держави-члени ЄС підтримують продовження директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців до березня 2028 року. Проте "багато країн" виступає за зміни в умовах надання цього захисту.
Про це 4 червня заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру - головуючої країни - Ніколас Іоаннідес після засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.
"Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це - рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців", - заявив він.
Серед обговорюваних змін - виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років з-під дії ДТЗ. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.
"Це також те, що просять нас зробити українці", - заявив він.
За словами Бруннера, під час обговорення особливу увагу приділяли позиціям країн, які прийняли найбільше українців: Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини та Австрії.
Втім, нагадаємо, раніше обговорювалось виключення чоловіків мобілізаційного віку не усіх, хто перебуває в Європі, а лише тих, хто буде звертатись за тимчасовим захистом.
Єврокомісія "найближчими тижнями" представить пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту для українців, пообіцяв Бруннер. Після цього її мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю.
Остаточного рішення поки немає - засідання в Люксембурзі стало майданчиком для обміну позиціями, а не ухвалення рішень.
Тим часом єдності в ЄС немає: ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримали Німеччина, Швеція та Польща, тоді як Естонія і Люксембург виступають за продовження директиви без змін. ЄС розділився через обмеження для українських чоловіків.
Нагадаємо, Австрія пішла ще далі й запропонувала повністю скасувати автоматичний захист для чоловіків 23-60 років уже з березня 2027 року.