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Австрія висунула радикальну ініціативу щодо статусу українських чоловіків 23-60 років у ЄС

12:45 04.06.2026 Чт
2 хв
В Австрії пропонують "діяти швидко"
aimg Олена Чупровська
Австрія висунула радикальну ініціативу щодо статусу українських чоловіків 23-60 років у ЄС Фото: У ЄС обговорюють радикальне рішення щодо статусу українських біженців-чоловіків (Getty Images)
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Австрія наполягає скасувати автоматичний захист для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року Питання вперше винесли на зустріч міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt, про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

Позиція Австрії

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", - заявив Карнер.

За його словами, такий крок вигідний як Австрії, так і Україні - адже країна потребує чоловіків і для захисту, і для підтримки економіки. У міністерстві наголосили: важливо "діяти швидко", щоб зміни набули чинності вчасно.

Кого стосуватимуться обмеження

Під нові правила, згідно з пропозиціями, потраплять чоловіки віком від 23 до 60 років - саме ця вікова група підпадає під заборону на виїзд в Україні. Винятки - зокрема, батьки-одинаки.

Чоловіки від 18 до 22 років можуть виїжджати з України з серпня 2025 року, тому на них обмеження не поширюватимуться.

Ті, хто вже перебуває в ЄС і має статус тимчасового захисту, його не втратять.

Читайте також: Що чекає на українських чоловіків у ЄС? В Єврокомісії озвучили план з 2027 року

Що обговорюють у ЄС

Кілька країн ЄС підтримують ідею не допускати чоловіків призовного віку за спрощеною процедурою - без проходження повного розгляду заяви про притулок. Одна з ідей: визначати легальність виїзду за штампом у паспорті.

Загалом у ЄС зараз перебуває понад 4,33 мільйона переселенців з України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що ЄС планує подовжити тимчасовий захист після березня 2027 року, але для чоловіків мобілізаційного віку можливе запровадження обмежень. У Єврокомісії уточнили, що нові правила стосуватимуться лише нових заявників.

На самому засіданні Ради ЄС у Люксембурзі жодних рішень не ухвалювали - країни лише обмінювалися позиціями. Заступник міністра внутрішніх справ Кіпру Ніколас Іоаннідес пояснив, що зустріч потрібна для збору думок, а Єврокомісія отримає рекомендації пізніше.

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