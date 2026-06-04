Австрія висунула радикальну ініціативу щодо статусу українських чоловіків 23-60 років у ЄС

Австрія наполягає скасувати автоматичний захист для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року Питання вперше винесли на зустріч міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt , про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

Позиція Австрії

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", - заявив Карнер.

За його словами, такий крок вигідний як Австрії, так і Україні - адже країна потребує чоловіків і для захисту, і для підтримки економіки. У міністерстві наголосили: важливо "діяти швидко", щоб зміни набули чинності вчасно.

Кого стосуватимуться обмеження

Під нові правила, згідно з пропозиціями, потраплять чоловіки віком від 23 до 60 років - саме ця вікова група підпадає під заборону на виїзд в Україні. Винятки - зокрема, батьки-одинаки.

Чоловіки від 18 до 22 років можуть виїжджати з України з серпня 2025 року, тому на них обмеження не поширюватимуться.

Ті, хто вже перебуває в ЄС і має статус тимчасового захисту, його не втратять.

Що обговорюють у ЄС

Кілька країн ЄС підтримують ідею не допускати чоловіків призовного віку за спрощеною процедурою - без проходження повного розгляду заяви про притулок. Одна з ідей: визначати легальність виїзду за штампом у паспорті.

Загалом у ЄС зараз перебуває понад 4,33 мільйона переселенців з України.