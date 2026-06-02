Польща підтримує зміни щодо захисту українських чоловіків у ЄС, - ЗМІ

Польща підтримує перегляд правил тимчасового захисту українських біженців у Європейському Союзі, зокрема щодо українських чоловіків призовного віку. Варшава виступає за виключення частини чоловіків із системи тимчасового захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію RMF24.

У Європейському союзі тривають обговорення можливої зміни системи тимчасового захисту, запровадженої для громадян України після початку повномасштабної війни 2022 року.

Повідомляється, що ключовим елементом дискусії стали українські чоловіки призовного віку, а Польща підтримує коригування чинних правил саме щодо них.

Позиція Польщі щодо українських чоловіків

Варшава виступає за виключення українських чоловіків призовного віку, які не можуть законно покинути Україну, із системи тимчасового захисту ЄС.

Польська сторона вважає, що автоматичне надання такого статусу цій категорії не повинно зберігатися в нинішньому вигляді, оскільки воно створює особливий режим порівняно з іншими міграційними групами.

При цьому Польща не підтримує пропозиції про поділ українців за регіональним принципом.

Зокрема, йдеться про підхід, за якого українські чоловіки з "умовно безпечних" областей позбавлялися б права на захист.

У Варшаві вважають такий варіант несправедливим, оскільки вся Україна залишається під загрозою ракетних атак.

Обговорення в ЄС та можливі зміни

Питання змін системи тимчасового захисту українських біженців, включно з чоловіками призовного віку, винесено на порядок денний міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

Серед варіантів - поступовий перехід від тимчасового статусу до стандартних міграційних процедур і національних дозволів на проживання.

Також обговорюється продовження чинного механізму до 2028 року з коригуваннями. Водночас підкреслюється, що систему спочатку створювали як тимчасовий захід і вона потребує адаптації до довгострокової ситуації.

Українські чоловіки-біженці та поточний статус

З 2022 року тимчасовий захист дав змогу більш ніж 4 мільйонам громадян України, включно з чоловіками призовного віку, легально перебувати і працювати в країнах ЄС без стандартних процедур отримання притулку. Чинний режим регулярно продовжується і залишається чинним до березня наступного року.

У рамках перехідних пропозицій розглядається поступове переведення українців, включно з чоловіками, на національні види дозволів на проживання, а також подальші добровільні механізми повернення після завершення війни.

Перехідні моделі та позиція ЄС

Польща вже впровадила власну систему переходу, включно з картами CUKR, які дають змогу українським чоловікам та іншим категоріям біженців переходити від тимчасового захисту до стандартної трирічної посвідки на проживання.

За даними джерел, спецпредставник ЄС з українських питань Ілва Йоганссон позитивно оцінює такі підходи, наголошуючи на необхідності врахування вразливих категорій.

При цьому вона підкреслює, що питання українських чоловіків призовного віку потребує окремого регулювання і не передбачає сценаріїв примусового повернення.

Контекст ситуації з українськими чоловіками в ЄС

У країнах Європейського союзу обговорюється можлива зміна режиму тимчасового захисту для українців після 2027 року. Йдеться про варіанти перегляду правил, які можуть торкнутися, зокрема, чоловіків призовного віку. Серед обговорюваних сценаріїв - обмеження доступу до захисту для окремих категорій нових заявників.

Як випливає з внутрішнього документа Ради ЄС, що опинився в розпорядженні Euractiv, розглядається варіант продовження чинного механізму, але з його частковим звуженням.

Зокрема, йдеться про можливе виключення з системи чоловіків призовного віку, а також осіб, які покинули Україну без законних підстав.

Водночас підкреслюється, що будь-які потенційні зміни застосовуватимуться тільки до нових звернень за захистом і не торкнуться українців, які вже отримали цей статус.