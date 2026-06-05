Украина сама попросила ЕС лишить защиты мужчин 23-60 лет, - DW

Киев инициировал исключение мужчин призывного возраста из системы временной защиты в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Все государства-члены ЕС поддерживают продление директивы о временной защите (ВЗП) для украинцев до марта 2028 года. Однако "многие страны" выступают за изменения в условиях предоставления этой защиты.
Об этом 4 июня заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра - председательствующей страны - Николас Иоаннидес после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.
"Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это - решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, которые принимают украинцев", - заявил он.
Среди обсуждаемых изменений - исключение мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет из-под действия ДТЗ. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.
"Это также то, что просят нас сделать украинцы", - заявил он.
По словам Бруннера, во время обсуждения особое внимание уделяли позициям стран, которые приняли больше всего украинцев: Чехии, стран Балтии, Польши, Германии и Австрии.
Впрочем, напомним, ранее обсуждалось исключение мужчин мобилизационного возраста не всех, кто находится в Европе, а только тех, кто будет обращаться за временной защитой.
Еврокомиссия "в ближайшие недели" представит предложение относительно дальнейшей судьбы временной защиты для украинцев, пообещал Бруннер. После этого его должны одобрить страны-члены ЕС квалифицированным большинством.
Окончательного решения пока нет - заседание в Люксембурге стало площадкой для обмена позициями, а не принятия решений.
Между тем единства в ЕС нет: идею ограничений для мужчин призывного возраста поддержали Германия, Швеция и Польша, тогда как Эстония и Люксембург выступают за продолжение директивы без изменений. ЕС разделился из-за ограничений для украинских мужчин.
Напомним, Австрия пошла еще дальше и предложила полностью отменить автоматическую защиту для мужчин 23-60 лет уже с марта 2027 года.