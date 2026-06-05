Україна сама попросила ЄС позбавити захисту чоловіків 23-60 років, - DW

Київ ініціював виключення чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Позиція єврокомісара

Усі держави-члени ЄС підтримують продовження директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців до березня 2028 року. Проте "багато країн" виступає за зміни в умовах надання цього захисту.

Про це 4 червня заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру - головуючої країни - Ніколас Іоаннідес після засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

"Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це - рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців", - заявив він.

Виключення чоловіків: хто попросив

Серед обговорюваних змін - виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років з-під дії ДТЗ. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.

"Це також те, що просять нас зробити українці", - заявив він.

За словами Бруннера, під час обговорення особливу увагу приділяли позиціям країн, які прийняли найбільше українців: Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини та Австрії.

Втім, нагадаємо, раніше обговорювалось виключення чоловіків мобілізаційного віку не усіх, хто перебуває в Європі, а лише тих, хто буде звертатись за тимчасовим захистом.

Що буде далі

Єврокомісія "найближчими тижнями" представить пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту для українців, пообіцяв Бруннер. Після цього її мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю.

Остаточного рішення поки немає - засідання в Люксембурзі стало майданчиком для обміну позиціями, а не ухвалення рішень.