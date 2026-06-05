Украина сама попросила ЕС лишить защиты мужчин 23-60 лет, - DW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Позиция еврокомиссара

Все государства-члены ЕС поддерживают продление директивы о временной защите (ВЗП) для украинцев до марта 2028 года. Однако "многие страны" выступают за изменения в условиях предоставления этой защиты.

Об этом 4 июня заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра - председательствующей страны - Николас Иоаннидес после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

"Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это - решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, которые принимают украинцев", - заявил он.

Исключение мужчин: кто попросил

Среди обсуждаемых изменений - исключение мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет из-под действия ДТЗ. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

"Это также то, что просят нас сделать украинцы", - заявил он.

По словам Бруннера, во время обсуждения особое внимание уделяли позициям стран, которые приняли больше всего украинцев: Чехии, стран Балтии, Польши, Германии и Австрии.

Впрочем, напомним, ранее обсуждалось исключение мужчин мобилизационного возраста не всех, кто находится в Европе, а только тех, кто будет обращаться за временной защитой.

Что будет дальше

Еврокомиссия "в ближайшие недели" представит предложение относительно дальнейшей судьбы временной защиты для украинцев, пообещал Бруннер. После этого его должны одобрить страны-члены ЕС квалифицированным большинством.

Окончательного решения пока нет - заседание в Люксембурге стало площадкой для обмена позициями, а не принятия решений.